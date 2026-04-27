Ceferin avvisa Simonelli: “No al commissariamento o l’Italia rischia grosso”

Ceferin avvisa Simonelli: “No al commissariamento o l’Italia rischia grosso”MilanNews.it
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Oggi alle 12:10News
di Lorenzo De Angelis

La Lega Serie A ha preso posizione sul caso Rocchi, respingendo l'ipotesi di un commissariamento della FIGC ventilata dal ministro Abodi. Secondo i colleghi di Calcio & Finanza Ezio Simonelli si è confrontato con il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, che avrebbe indicato conseguenze pesantissime in caso di intervento politico sulla Federcalcio: revoca di EURO 20232 e possibile esclusione dei club dalle coppe europee. 

Simonelli ha quindi ribadito una linea garantista, sottolineando che l'errore di un singolo non può mettere in discussione la credibilità dell'intero sistema. In settimana è atteso anche un conslgio di Lega per valutare le mosse legali del caso. 