Ceferin avvisa Simonelli: “No al commissariamento o l’Italia rischia grosso”
MilanNews.it
La Lega Serie A ha preso posizione sul caso Rocchi, respingendo l'ipotesi di un commissariamento della FIGC ventilata dal ministro Abodi. Secondo i colleghi di Calcio & Finanza Ezio Simonelli si è confrontato con il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, che avrebbe indicato conseguenze pesantissime in caso di intervento politico sulla Federcalcio: revoca di EURO 20232 e possibile esclusione dei club dalle coppe europee.
Simonelli ha quindi ribadito una linea garantista, sottolineando che l'errore di un singolo non può mettere in discussione la credibilità dell'intero sistema. In settimana è atteso anche un conslgio di Lega per valutare le mosse legali del caso.
Pubblicità
News
Ramazzotti: "A fine gara, sono stati diversi i giocatori della Juventus che sono andati da Modric a chiedere come stava"
Champions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...di Pietro Mazzara
Le più lette
2 Champions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...
3 Saelemaekers: "È in questi momenti che vedi la forza di un mister con il gruppo: in tanti si sarebbero lamentati, ma lui ci ha sempre spinto"
Primo Piano
Andrea LongoniIl caso Jashari. Goretzka sarebbe un colpaccio. In attacco non 1, ma 2 colpi importanti
Luca SerafiniÈ l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispetto
Franco OrdineMercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com