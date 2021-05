Ceferin "favorevole alla final four in Champions"

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Favorevole alla final four in Champions. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, apre alla possibile novità per la più importante competizione a squadre europea entro il 2024. "Personalmente, mi piacerebbe che accadesse", ha detto Ceferin in un'intervista a L'Equipe in vista della finale di stasera a Oporto. "Potrebbe essere una buona soluzione e vantaggioso in termini di ricavi se è ben fatto" ha sottolineato il n.1 Uefa che però, pur essendo favorevole, non ha nascosto che ci sono "vantaggi e svantaggi. Non c'è urgenza. Possiamo deciderlo tra un anno", ha aggiunto. Ed è tornato a mostrare il suo disappunto nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, i tre club che non hanno voluto abbandonare il progetto della Super League. "Per l'intera famiglia calcistica, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile", le parole di Ceferin. (ANSA).