Ceferin minaccia: "Chi è ancora dentro la Super League ovviamente non giocherà in Champions League"

Il Presidente della UEFA Aleksander Ceferin, intervistato da apnews.com, è tornato ancora una volta sulle possibili sanzioni da comminare ai club ancora dentro il progetto Super League: "È chiaro che i club dovranno decidere se far parte della Super League o della UEFA. Se insisteranno con la Super League ovviamente non giocheranno in Champions League... E se sono pronti a farlo allora possono giocare nella loro competizione. Stiamo ancora aspettando un responso legale e poi ci pronunceremo, ma ci saranno conseguenze per tutti e i club lo sanno. Per me c'è una situazione diversa tra i club che hanno ammesso l'errore e hanno detto "Ok, lasciamo il progetto". Gli altri sanno che il progetto è morto ma probabilmente ancora non vogliono crederci".