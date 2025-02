Ceferin su Ibra: "Non è affatto arrogante. È estremamente gentile e molto spiritoso"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sloveno Delo nella quale ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo girato lo spot per la nuova Champions. È stato molto divertente, a volte persino esilarante. Zlatan è nato in Svezia, ma ha una mentalità totalmente balcanica. Non è affatto arrogante. È estremamente gentile, non solo con me: ha firmato autografi per cento, duecento bambini alla partita di beneficenza a Lubiana. È molto più paziente con i bambini di quanto lo siano gli altri. È anche molto spiritoso, quindi le riprese sono state divertenti.

Non sapevo fosse così difficile girare video così brevi. Abbiamo girato per otto ore, ora rispetto un po’ di più gli attori. È un continuo 'ripeti, vai più lentamente, parla più piano, sorridi un po’, ma non troppo'. È difficile. Ma credo che il risultato finale sia stato un bel video" riporta calcioefinanza.it.