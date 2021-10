Cellino: "Il Milan, di cui conosco perfettamente la gestione, ha vinto lo scudetto molto più dell’Inter"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino, intervenuto durante "Messi a fuoco" su Teletutto, ha parlato dell'impatto del covid sui bilanci delle squadre di Serie A. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Giornale di Brescia: "Il Covid ha offerto un alibi a molte società, che hanno sollevato il tema delle perdite a causa del coronavirus. Ma i bilanci fanno emergere perdite di anni precedenti. Nessuna azienda è più prevedibile delle società di serie A, perché a inizio anno si sa già quanto danaro entrerà nelle casse e quanto potrà essere speso. Ci si può anche indebitare per vincere lo scudetto, e quindi fare il passo più lungo della gamba. Nessuno ti obbliga a essere virtuoso. In più, magari, nemmeno ottieni risultati, ti fai coinvolgere emotivamente e ti esponi. Se l’Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato l’ha perso. Vincere un campionato significa poterlo fare anche dal punto di vista dei bilanci. Il Milan, di cui conosco perfettamente la gestione, ha vinto lo scudetto molto più dell’Inter".