Guardando alle statistiche in avvicinamento alla partita tra Celtic e Milan, in programma questa sera, emergono alcuni dati interessanti. Celtic e Milan si sono incontrati finora 10 volte in competizioni europee, tutte in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Celtic ha vinto soltanto uno di questi confronti, ovvero quello dell’ottobre 2007 (2-1 a Celtic Park).