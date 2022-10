Celtic, tutti pazzi per Rocco Vata: il classe 2005 è seguito anche da Milan e Juve

Fonte: tuttomercatoweb.com

Rocco Vata è il gioiello più rilucente dell'academy del Celtic. Di origini albanesi, ma che difende i colori dell'Irlanda (dov'è nata sua madre), il classe 2005 fa parte dell'under23 del Celtic da quando ha 15 anni. Titolare under 19 della nazionale, recentemente ha segnato contro il Fulham, ma anche contro il Lipsia nella Youth League. È un talento da tenere d'occhio, tanto che Milan e Juventus lo hanno seguito con molta attenzione, così come Roma, Arsenal e Manchester City. C'è però un dettaglio: gli scozzesi non hanno intenzione di cederlo, dietro egida del tecnico Ante Postecoglou che, però, al momento non vuole ancora utilizzarlo per la prima squadra. Ora la valutazione è di circa 2 milioni.