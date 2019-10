Cerruti: "Le dichiarazioni di Maldini non hanno fatto piacere alla proprietà"

Alberto Cerruti, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato così le parole di Paolo Maldini dei giorni scorsi: "Le dichiarazioni di Maldini non hanno fatto piacere alla proprietà, che continua a dire che ci vuole tempo. Tutti i tifosi, però, hanno fretta, perché in una società come il Milan tutti vogliono vincere. Questo Milan, invece, è una enorme delusione. Sul mercato di gennaio si può fare poco e potrà cambiare poco. Già acquistare un giocatore buono sarebbe importantissimo, anche se al Milan non basterebbe".