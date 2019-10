Alberto Cerruti, noto giornalista sportivo, ha parlato di Milan ai microfoni di Radio Sportiva, dicendo: "Pioli deve trovare 11 giocatori sui quale puntare e dare stabilità e sicurezza. Dovrebbe far giocare 2 punte e non può più riproporre Biglia in mezzo al campo. Non deve continuare a cambiare, come ha fatto Giampaolo."