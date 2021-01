Cesari: "C'era rosso per Bentancur e rigore per il Milan al 94esimo"

Nel corso della trasmissione <i>Pressing</i> l'ex arbitro <b>Graziano Cesari</b> ha analizzato gli errori di Irrati sul primo gol del Milan, viziato da un fallo di Calhanoglu, e sul secondo giallo non dato a Betancur spiegando che il VAR non poteva intervenire: “Al 60° Bentancur viene giustamente ammonito, dieci minuti dopo lo stesso giocatore interviene in maniera fallosa a centrocampo. Irrati dà il vantaggio, giustamente, ma poi doveva tornare indietro ad ammonirlo per la seconda volta. Al 94° c'era un rigore per un fallo di Rabiot su Hernandez con la gamba del francese che va netta su quella dell'avversario”.