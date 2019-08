Si è concluso il primo tempo di Cesena-Milan al Manuzzi. Non è stata una prima frazione di gioco positiva per i rossoneri che hanno faticato nel concretizzare la prorpia manovra di gioco, specialmente nella trequarti avversaria dove gli attaccanti non si sono quasi mai resi protagonisti. Poco precisa anche la difesa che in almeno due occasioni ha vacillato sotto gli attacchi del Cesena.