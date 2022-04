Cessione Milan, Investcorp tratta con Elliott. E i tempi del closing rispetteranno Pioli

MilanNews.it

Sarà una domenica di Pasqua serena in casa Milan? Il campo e la classifica dicono di sì, con i rossoneri che sono tornati in testa al campionato (con l'asterisco) e attendono il decisivo e delicato fondamentale derby di martedi in Coppa Italia. Fuori dal prato verde, però, c'è tanta acqua che bolle voluminosa in pentola: il Milan sarà ceduto?

Interesse concreto

Nella giornata di venerdì è giunta la notizia dell'interessamento concreto e reale del fondo Investcorp, con sede in Barhein, per l'acquisizione del Milan; la trattativa si muove sulla base di 1 miliardo di euro circa e, secondo quanto riportato dall'ANSA, è in questi giorni in corso la due diligence, cioè la fase di controllo dei conti e bilanci del club rossonero, tra Elliott, attuale proprietario, e il fondo del presidente esecutivo Mohammed Al-Ardhi.

Rispetto della squadra

Proprio lo stesso presidente, nella mattinata di ieri, ha twittato le sue congratulazioni al Milan "per essere tornato in vetta al campionato italiano". Ed è qui il punto principale che tutti, all'interno del mondo rossonero, vorrebbero che fosse rispettato prima di ogni cosa: concentrare squadra e tifoseria sul finale di stagione, perché c'è uno Scudetto da vincere e una finale di Coppa Italia da conquistare. In tal senso, l'ANSA ha riportato che l'eventuale closing "non dovrebbe arrivare prima del termine del campionato che vede il Milan, a cinque giornate dalla fine, in piena lotta per lo scudetto".