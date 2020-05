CF - II calcio finanzia gli altri sport: il 60% delle federazioni dipende dai contributi statali

Secondo quanto riferisce "Calcio e Finanza" (clicca qui per leggere l'articolo originale), stando ai dati della FIGC, il sistema calcio, che comprende calcio professionistico, Figc, Leghe campionati dilettantistici e giovanili, genera un fatturato complessivo di 4,7 miliardi di euro (è una delle 10 principali industrie italiane). Tenendo conto solo del calcio calcio professionistico, quest'ultimo nel 2017 aveva un impatto sul PIL nazionale pari allo 0,19% del 2017, con una contribuzione fiscale e previdenziale aggregata per circa 1,2 miliardi di euro: "Una cifra che rappresenta il 70% del gettito fiscale generato dallo sport italiano e il 36% rispetto al settore relativo alle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento, ma che, complice lo stop, rischia di ridursi di circa il 30% nel 2020". Questi soldi finanziano anche gli altri sport: "Nel 2018 (ultimi dati consuntivi a disposizione per tutte le federazioni) per 23 federazioni su 43 (pari al 60%) i contributi del Coni rappresentavano più del 50% dei ricavi. Si va da un impatto dell’89% per la FIM (1,9 milioni di contributi su 2,1 milioni di ricavi) fino al 12% della FIT (7 milioni di contributi su 58,4 milioni di ricavi). Complessivamente, le federazioni hanno ricevuto 248 milioni di contributi Coni su 727 milioni di ricavi, pari al 34,2%, con un risultato netto di bilancio aggregato positivo per 6,4 milioni (15 federazioni hanno chiuso in rosso): sono tuttavia solo 8 le federazioni per cui i contributi hanno rappresentato meno del 30% del fatturato. Tra queste, oltre alla Federtennis, anche FIP (9,2 milioni su 40,1 milioni, 23,2%), la FIGC (36,4 milioni su 160,4 milioni, 22,27%) e la FIR (5,9 milioni su 45,4 milioni, 13%)".