Champions addio, complicate le altre due coppe: le avversarie del Milan da qui a fine stagione

vedi letture

Champions compromessa, ma anche le altre coppe europee sono ormai a forte rischio. Quattro punti di distanza dall'ottavo posto, che in ogni caso non porterebbe a nessuna competizione europea. Uno scenario terribile e un calendario non certo semplice per il Milan, che negli scontri contro le big ha brillato solo nel derby di settembre contro l'Inter. Quali sono i prossimi impegni?



31ª giornata, Milan - Fiorentina

32ª giornata, Udinese - Milan

33ª giornata, Milan - Atalanta

34ª giornata, Venezia - Milan

35ª giornata, Genoa - Milan

36ª giornata, Milan - Bologna

37ª giornata, Roma - Milan

38ª giornata, Milan - Monza



LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 67

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma 52

Lazio 51

Fiorentina 51

Milan 47

Udinese 40

Torino 38

Genoa 35

Como 30

Verona 29

Cagliari 29

Lecce 25

Parma 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15

30ª GIORNATA DI SERIE A

Como - Empoli 1-1

Venezia - Bologna 0-1

Juventus - Genoa 1-0

Lecce - Roma 0-1

Cagliari - Monza 3-0

Fiorentina - Atalanta 1-0

Inter - Udinese 2-1

Napoli - Milan 2-1

Hellas Verona - Parma (31 marzo, ore 18.30)

Lazio - Torino (31 marzo, ore 20.45)