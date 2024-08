Champions, avversarie prestigiose. Fonseca frena: "Prima devo pensare ad altre cose"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha fatto il punto della situazione tra campo e mercato:

Abraham sarà convocato domani?

"Sono stato sorpreso a pranzo perché Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finché non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c'è Morata, non c'è Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda".

Il mercato conseguenza delle prime due partite?

"Non voglio individualizzare i problemi. Sono focalizzato sui giocatori che abbiamo ora e sulla partita di domani. Poi vediamo".

Commento al sorteggio Champions.

"Ho tanto da pensare prima della Champions... Mi piace il format, innanzitutto, perché ci sono più partite tra le grandi squadre. Per noi un sorteggio molto equilibrato, ci sono Real Madrid, Liverpool e Bayer che sono molto forti. Sorteggio equilibrato come lo è questo format".