Champions, ci siamo: ecco la nuova sigla con Leao protagonista

La Champions League sta per ripartire. Tra poche ore i sorteggi dei gironi faranno capire al Milan e a tutte le altre squadre quanto potrà essere complicato il cammino nella fase iniziale. Per prepararsi al via delle partite, la UEFA ha realizzato una nuova sigla, con l'iconico motivo musicale accompagnato dalla immagini migliori della competizione della scorsa stagione: il primo giocatore inquadrato è Rafa Leao, in azione contro il Napoli. Ecco la sigla: