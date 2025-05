Serie A, Genoa-Atalanta 2-3: Maldini e Retegui firmano la rimonta della Dea

Due volte in vantaggio, due volte rimontato. E infine anche ribaltato. Per sintetizzare? Beffato. Il Genoa non chiude al meglio - almeno dal punto di vista del punteggio - a Marassi, perdendo 3-2 contro l'Atalanta. Non basta la doppietta di Pinamonti, due volte pareggiata dai gol di Sulemana e Maldini. All'89', poi, il gol che vale i tre punti per la Dea lo segna il grande ex Retegui.

Genoa e Atalanta intensi: bell'avvio

Senza assilli di classifica, né il Genoa né l'Atalanta si mettono a fare calcoli. Il Grifone gioca molto in verticale, Pinamonti su sviluppo di punizione calcia per primo in porta, ma non impegna più di tanto Rui Patricio. Le occasioni migliori sono per la Dea, prima con Maldini che calcia male e poi con Retegui che però non riesce a dare angolo. E ancora Vitinha, da fuori, ma murato dalla difesa orobica. Al 34' Vieira è costretto al primo cambio a causa dell'infortunio di Vasquez. Un problema alla caviglia per il numero 22 rossoblù, che prima prova a stringere i denti e poi alza bandiera bianca; al suo posto entra De Winter.

Gol sbagliato, gol subito: la dura legge del calcio

Poi a Marassi viene applicata la più vecchia legge del calcio: Maldini ha una chance clamorosa a tu per tu con Leali, ma incredibilmente spara a lato. Subito dopo, così, a passare è il Genoa: settimo assist di Martin, che fa partire un cross al bacio per l'1-0 di Pinamonti, al ritorno al gol a tre mesi di distanza dall'ultima volta. Nel finale di tempo c'è tempo anche per un gol annullato a Bani: prima convalidato, è il VAR a cancellarlo per una carica del difensore sul portiere, che in spaccata aveva atterrato Rui Patricio. All'intervallo si va sull'1-0.

Sulemana fa solo gol belli

A inizio secondo tempo l'Atalanta trova il pareggio immediato con Sulemana, che fa solo gol belli: gran destro al volo da fuori area per l'1-1. La seconda rete di fila per il centrocampista ghanese. L'avvio della ripresa è molto divertente, con azioni da un alto e dall'altro, compresa la reazione genoana con un paio di palloni buoni dalle fasce e sulle palle inattive.

Botta e risposta in sei minuti: resiste la parità

A due minuti dall'ora di gioco passa di nuovo il Grifone. Grave errore di Hien, che si scontra con Brescianini e regala la sfera a Pinamonti: quest'ultimo si sposta la palla sul mancino e trafigge ancora Rui Patricio. Doppietta a tre mesi dall'ultimo gol, gran giornata per lui. La risposta arriva appena sei minuti dopo con Maldini che si fa perdonare dell'errore del primo tempo: palla in verticale di de Roon, velo di Retegui e bel destro a giro dell'ex Monza che non dà scampo a Leali: 2-2 al Ferraris.

Retegui, gol da record e tre punti

A un minuto dalla fine Retegui si regala il gol del record e dei tre punti per l'Atalanta. horsby serve De Winter che si ferma, ne approfitta la Dea per andare in contropiede con De Ketelaere: assist per la girata col sinistro del centravanti italo-argentino. Proteste del Genoa: la formazione rossoblù voleva che l'Atalanta buttasse fuori il pallone. Ma il gol è buono: 2-3 che dura fino alla fine. E successo della Dea. Al fischio finale piovono fischi per l'atteggiamento dei nerazzurri in occasione del gol, mentre in campo calciatori e allenatori si spiegano.