Champions, compito facile per le inglesi: Arsenal e Aston Villa ai quarti

Tutto molto facile per le due squadre inglesi impegnate questa sera: Arsenal e Aston Villa hanno amministrato il vantaggio messo da parte nella gara di andata per conquistarsi il pass per i quarti di finale di Champions League. La squadra di Birmingham continua la sua campagna europea da sogno: dopo il 3-1 in Belgio contro il Club Brugge, i Villains hanno dilagato nel secondo tempo della partita di questa sera in casa vincendo 3-0 grazie alla doppietta di Asensio e al gol di Maatsen. L'Aston Villa sfiderà il PSG al prossimo turno.

Per l'Arsenal la vita era ancora più facile dopo il roboante 7-1 di una settimana fa in casa del PSV Eindhoven: questa volta gli olandesi escono con onore e pareggiano 2-2 all'Emirates Stadium. Per gli inglesi con di Zinchenko e Rice, per la squadra di Bosz i gol di Perisic e Driouech. Per conoscere il suo avversario ai quarti, i Gunners devono aspettare la fine di Atletico Madrid-Real Madrid, di cui sono in corso i tempi supplementari dopo l'1-0 per la squadra di Simeone nei 90 minuti.

Champions League - Ottavi di finale, martedì

18:45 - Barcellona - Benfica 3-1 (agg. 4-1)

21:00 - Inter - Feyenoord 2-1 (agg. 4-1)

21:00 - Bayer Leverkusen - Bayern Monaco (agg. 0-5)

21:00 - Liverpool - PSG 0-1, 1-4 d.t.r. (agg. 1-1)