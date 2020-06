Champions e Europa League: le ultime news sulle sedi delle finali

Come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Lisbona è la gran favorita per la fase finale di questa Champions League ma la decisione non è stata ancora presa. Il massimo organo europeo, la UEFA, sta valutando tutte le possibilità. La modifica più importante, tuttavia, dovrebbe riguardare quella del minitorneo finale. Questa scelta sarebbe la più congeniale per evitare i problemi dei viaggi (e i conseguenti rischi di contagio). Tutte le squadre partecipanti saranno tutte collocate in una unica sede. Non è ancora decisa, invece, la formula finale: se final four o final eight.

Dopo la rinuncia da parte di Istanbul, la scelta della nuova sede dovrebbe vertere su Lisbona. La capitale portoghese, infatti, è una location organizzata con due stadi distanti e con pochi rischi di contagio. Per l’Europa League, invece, si discute delle sedi di Budapest e Ginevra. Le sedi precedentemente prescelte, Istanbul e Danzica, dovrebbero recuperare l'assegnazione nel 2021. Le sedi già prescelte, invece, dovrebbero scalare al 2022 (San Pietroburgo e Siviglia) e nel 2023 (Monaco e Budapest)