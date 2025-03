Champions, ecco le prime quattro qualificate ai quarti: oggi si completa il quadro

Tutto facile per Inter e Bayern Monaco che nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, già ampiamente indirizzate all'andata, vincono e si qualificano per i quarti di finale. Il caso vuole che proprio bavaresi e nerazzurri si incroceranno nella prossima fase, con gara di andata in Germania. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto per 2-1 contro il Feyenoord grazie alla rete di Thuram e di Calhanoglu su rigore, intermezzata dal gol olandese dagli undici metri di Moder. La formazione di Kompany invece ha la meglio nel derby tedesco sul Bayer Leverkusen, 2-0: gol di Kane e Davies per un risultato complessivo di 5-0.

Dopo un doppio confronto meraviglioso, il PSG fa il colpaccio ed elimina il Liverpool ai tiri di rigore, accedendo così ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-0 Reds al Parco dei Principi di settimana scorsa, questa sera la sbloccano subito i parigini con Dembélé: la partita poi procede senza esclusioni di colpi e su ritmi altissimi senza altre reti ma con tantissimo spettacolo, fino ai tempi supplementari e poi dal dischetto. I francesi sono perfetti: Vitinha, Ramos, Dembélé e Doué. Dall'altra parte segna solo Salah con Gigio Donnarumma che veste i panni dell'uomo partita parando i tiri di Nunez e Jones. Ai quarti il PSG sfiderà la vincente di Aston Villa-Club Brugge che giocheranno domani.

Champions League - Ottavi di finale, martedì

18:45 - Barcellona - Benfica 3-1 (agg. 4-1)

21:00 - Inter vs Feyenoord 2-1 (agg. 4-1)

21:00 - Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco (agg. 0-5)

21:00 - Liverpool vs PSG 0-1, 1-4 d.t.r. (agg. 1-1)

Champions League - Ottavi di finale, mercoledì

18:45 - Lilla vs Borussia Dortmund

21:00 - Arsenal vs PSV

21:00 - Atletico Madrid vs Real Madrid

21:00 - Aston Villa vs Club Brugge