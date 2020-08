Champions franco-tedesca, Macron: "Come a Bruxelles, Francia e Germania motori d'Europa"

Sarà Francia contro Germania quest'anno in Champions League. Dopo la vittoria del Lione contro il Manchester City, s'è definitivamente completato il quadro delle semifinali e in entrambi i casi si troveranno di fronte una squadra di Ligue 1 e una di Bundesliga: Red Bull Lipsia-PSG e Bayern Monaco-Olympique Lione.

Un tema che per Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha connotati che vanno oltre il semplice sport. "A Bruxelles come sul campo, Francia e Germania sono i motori dell'Europa! La cancelliera Merkel non mi biasimerà se martedì e mercoledì sosterrò PSG e Lione..."

Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG_inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi... — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2020