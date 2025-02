Champions, fuori anche l'Atalanta: oggi tocca alla Juventus

vedi letture

Un martedì da incubo per il calcio italiano, sia il Milan che l'Atalanta falliscono in casa due rimonte più che abbordabili contro Feyenoord e Club Brugge e vengono eliminati dalla Champions League ai playoff che garantivano l'accesso agli ottavi di finale. Nelle altre due partite della serata il Bayern Monaco ha rischiato tantissimo, pareggiando 1-1 all'ultimo secondo in casa con il Celtic e qualificandosi dopo il 2-1 dell'andata; mentre il Benfica ha pareggiato 3-3 con il Monaco, qualificandosi grazie alla vittoria di una settimana fa.

IL PROGRAMMA

Martedì 18, ore 18.45

MILAN-Feyenoord 1-1 (agg. 1-2)

Martedì 19, ore 21

Benfica-Monaco 3-3 (agg. 4-3)

Atalanta-Club Brugge 1-3 (agg. 2-5)

Bayern Monaco-Celtic 1-1 (agg. 3-2)

Mercoledì, ore 18.45

Borussia Dortmund-Sporting Club (and. 3-0)

Mercoledì, ore 21

Real Madrid-Manchester City (and. 2-1)

PSG-Brest (and. 3-0)

PSV Eindhoven-Juventus (and. 1-2)