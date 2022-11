Champions, gli scenari del gruppo del Milan: Chelsea già primo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ultimo giornata di gare per i gironi di Champions League, questa sera i gruppi dall'E all'H emetteranno i loro verdetti. Il girone del Milan ha ancora molto in ballo, tra cui il secondo posto che vale gli ottavi di finale e che verrà conteso tra Milan e Salisburgo nello scontro diretto di questa sera a San Siro. Il Chelsea è già sicuro del primo posto. Per la Dinamo Zagabria invece rimangono vive le speranze di Europa League: se i croati battessero il Chelsea e il Salisburgo venisse sconfitto a Milano, la squadra di Cacic otterrebbe il pass per la seconda competizione europea. In caso di arrivo a pari punti tra Milan e Dinamo invece, scenario ancora possibile, a spuntarla sarebbero in ogni caso i rossoneri in virtù degli scontri diretti favorevoli. La notizia riportata dal Corriere dello Sport.