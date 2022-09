Champions, i risultati nel weekend delle eurorivali del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo vittorie per le squadre del gruppo E di Champions League, oltre a quella del Milan contro la Sampdoria ieri sera. La Dinamo Zagabria, prossima avversaria dei rossoneri mercoledì a San Siro, ha vinto in trasferta 0-1 contro il Club Gorica grazie alla rete allo scadere di Orsic. I prossimi rivali del Milan comandano la classifica del campionato croato. Il Salisburgo ha vinto sempre in trasferta per 0-3: reti di Sesko, Adamu e Okafor. La Red Bull guida la classifica con tre lunghezze sul secondo posto. Non ha giocato invece il Chelsea, vista l'interruzione per un weekend della Premier League in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta.