Champions, il Barcellona è la prima qualificata ai quarti: eliminato il Benfica

Il Barcellona è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League. I Blaugrana, che tornavano in campo questa sera dopo la tragica morte del medico della squadra che ha scosso l'ambiente, hanno sconfitto al Montjuic il Benfica per 3-1, confermando la vittoria esterna a Lisbona per 1-0 di una settimana fa. Le reti portano la firma di Raphinha, autore di una doppietta, e di Lamine Yamal. A nulla è valso, nel primo tempo, il pareggio del veterano Nicolas Otamendi. Ora il Barcellona aspetta al prossimo turno la vincente di Borussa Dortmund-Lille.

Champions League - Ottavi di finale, martedì

18:45 - Barcellona - Benfica 3-1 (agg. 4-1)

21:00 - Inter vs Feyenoord

21:00 - Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco

21:00 - Liverpool vs PSG

Champions League - Ottavi di finale, mercoledì

18:45 - Lilla vs Borussia Dortmund

21:00 - Arsenal vs PSV

21:00 - Atletico Madrid vs Real Madrid

21:00 - Aston Villa vs Club Brugge