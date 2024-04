Champions, il Bayern è la terza semifinalista. City-Real ai supplementari

Joshua Kimmich è l'uomo della provvidenza per il Bayern Monaco: i tedeschi, dopo la delusione per il campionato stranamente non vinto, finito in mano al Leverkusen, si rifanno alla grandissima conquistando una sofferta semifinale. Nella doppia sfida, il punteggio aggregato vede i bavaresi imporsi per 3-2 sull'Arsenal. Al 2-2 dell'andata si aggiunge l'1-0 firmato Kimmich di questa sera.

Nella altra sfida dei quarti, il City ha ripreso con un gol di De Bruyne l'iniziale vantaggio del Real segnato da Rodrygo. Sono finiti in questi minuti i tempi regolamentari, si procede ai supplementari.