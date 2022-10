Champions, Lahoz ha già arbitrato due italiane in questa edizione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La decisiva partita di Champions League tra Milan e Salisburgo verrà diretta dall'esperto fischietto spagnolo Mateu Lahoz. Il direttore di gara ha già arbitrato due partite in questa edizione della massima competizione europea e, il caso vuole, che entrmabe abbiano visto un'italiana in campo. La prima a metà settembre tra Rangers e Napoli, gara terminata 3-0 per i partenopei; la seconda, la debacle della Juventus ad Haifa contro il Maccabi di qualche settimana fa. Il Milan sarà la terza squadra consecutiva italiana diretta da Lahoz in questa stagione di Champions.