Champions League, a San Siro distribuiti volantini sull'utilizzo del VAR

Come riporta il profilo Twitter di Calcio&Finanza, a San Siro sono stati distribuiti dei volantini sull'utilizzo del VAR in occasione della partita di Champions League fra Inter e Slavia Praga.

Nel volantino viene spiegato l'utilizzo del Video Assistant Referees: un team di arbitri è costantemente al lavoro per correggere "chiari ed evidenti errori" che riguardino gol, assegnazione di un calcio di rigore, cartellini rossi e scambi d'identità.

Viene spiegato che il VAR interverrà solo in caso di chiaro ed evidente errore e l'arbitro interromperà il gioco in attesa che venga presa una decisione. Nel caso il VAR trovasse un chiaro ed evidente errore in una delle 4 situazioni sopraccitate, l'arbitro verrà invitato ad una "on-field review". La decisione finale può essere presa solo dall'arbitro. Il VAR è inoltre in grado di tenere conto di qualsiasi azione irregolare che potrebbe aver avuto luogo nella costruzione dell'azione che ha portato all'infrazione. Per decisioni oggettive (come il fuorigioco) il VAR si limiterà ad informare il direttore di gara e non ci sarà bisogno dell'on-field review, ma la decisione finale spetta comunque all'arbitro. Se dovesse esserci una on-field review allora sarà comunicato nello stadio grazie all'uso degli speaker e ai tabelloni luminosi.