Champions League, Bacellona-Dortmund 4-0: Yamal, Raphinha e Lewandowski, notte da stelle

Inter (o Bayern Monaco) avvisate: il Barcellona fa sul serio e ha intenzione di spazzare via ogni avversario che si frapporrà tra sé e l'obiettivo Champions League. Il 4-0 di stasera al Borussia Dortmund è un segnale inequivocabile, così come una ipoteca totale sulla semifinale della massima competizione europea. Il Barça ha subito mostrato le proprie intenzioni offensive, sfiorando il gol già al 5' con un'iniziativa di Yamal. Servito in area, il giovane talento si è accentrato sul mancino e ha calciato, trovando però la pronta risposta di un attento Kobel. Appena un minuto più tardi, Yamal si è reso protagonista di un numero alla Ronaldinho ai danni di Bensebaini, entrando in area dalla destra e concludendo da posizione defilata senza inquadrare la porta.

Al 7' è stata la volta di Raphinha creare pericoli. L'esterno brasiliano ha seminato il panico sulla sinistra, servendo un pallone al centro per Lewandowski, il cui potente tiro a botta sicura è stato miracolosamente deviato sopra la traversa da un super intervento di Kobel, ancora una volta decisivo. Dopo una fase di gioco più equilibrata, il Barcellona è riuscito a sbloccare il risultato al 25' sugli sviluppi di una punizione dalla destra. La spizzata di testa di Martinez ha creato un'occasione per Cubarsì, la cui zampata sembrava destinata in rete. Tuttavia, proprio sulla linea di porta, Raphinha si è avventato sul pallone con una spaccata, 'rubando' di fatto il gol al compagno e siglando la sua dodicesima rete stagionale in Champions League. La dinamica dell'azione ha generato qualche discussione, ma il gol è stato convalidato, mandando le squadre al riposo con il Barcellona in vantaggio per 1-0. Il Borussia Dortmund ha finalmente reagito al 38', costruendo una ottima occasione con Guirassy, che però clamorosamente mancato l'impatto col pallone a tu per tu con Szczesny.

Ripresa, se possibile, ancora più a senso unico: Lewandowski dopo 2 minuti fa due a zero con tap in a porta vuota dopo ennesima spettacolare azione tra Yamal e Raphinha, mentre all'ora di gioco fa tris con un destro violento che piega le mani a Kobel, stavolta su invito di Fermin Lopez. Il Borussia si sbilancia alla ricerca di un gol che rimetterebbe in partita la squadra stasera, senza pensare troppo alla gara di ritorno: e fa male, perché il Barça in contropiede chiude i giochi anche per quanto riguarda la sfida di Dortmund. Ripartenza micidiale del Barcellona, rifinito con un assist tagliente di Raphinha e finalizzato da Yamal, che stoppa con l'esterno e chiude con un tocco di punta ad anticipare il portiere. 4-0 che è la fotografia perfetta di una gara senza storia.