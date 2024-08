Champions League, che batosta per Mourinho. Fenerbahce eliminato ai supplementari

Il sogno di rimonta in casa svanisce in un attimo. O meglio, dopo novanta minuti più i tempi supplementari. Così il Fenerbahce di Josè Mourinho arresta bruscamente il proprio percorso in Champions League al terzo turno preliminare del torneo.

La sconfitta indigesta per 2-1 incassata al 90'+1' aveva complicato le cose e il Lille questa sera partiva chiaramente in vantaggio, nonostante il fattore trasferta contrario. Di speranze per mettere in discussione il passaggio del turno dei francesi ce ne sono state, soprattutto all'autogol di Diakité al 90'+1 - dopo una sfortunata deviazione su colpo di testa di Dzeko - che ha prolungato la fiammella dei turchi.

La gara si accende, insieme allo stadio del Fener. A maggior ragione quando al minuto 109 il Lille rimane in 10 uomini per l’espulsione di Mandi. Eppure per via di un fallo di mano in area di rigore, Jonathan David non sbaglia e segna il gol del pareggio che di fatto infrange una volta per tutte il sogno Champions League per i Canarini Gialli.