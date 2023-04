MilanNews.it

Dopo il pareggio in campionato a Salerno, con il pareggio di Candreva all'ultimo minuto, l'Inter batte Benfica 2-0 al Da Luz: decidono le reti di Barella e Lukaku. Un piede in semifinale per la squadra di Inzaghi, in attesa del ritorno di mercoledì 19 aprile a San Siro.