Champions League, e se arrivasse il Real? Sfida romantica con Ancelotti, ma quanti campioni!

© foto di Federico Titone

Dopo 9 anni, il Milan è tornato agli ottavi di Champions League, da disputare il 14/15/21/22 febbraio per l'andata con il ritorno in programma per il 7/8/14/15 marzo.

Domani alle 12:00 ci sarà il sorteggio: chi affronteranno i rossoneri? Ecco il focus sul Real Madrid:

Difficoltà: 4,5/5

È la sfida più romantica, quella contro la leggenda milanista Carlo Ancelotti. Tra le corazzate della pot 1 è la più "prendibile" per valore di squadra sulla carta e per possibilità di giocare una partita puntando sulle forze del Milan piuttosto che ad arginare le trame cervellotiche (come nei casi di Guardiola e Nagelsmann) dell'avversario, ma poi... Se c'è una squadra con più DNA europeo del Milan è il Real Madrid e ciò basta per affermare che sia meglio evitare gli spagnoli. Benzema, Vinicus, Rodrygo, Asensio, Modric, Kroos, Valverde, Alaba, Courtois: i campioni sono sempre tantissimi e fanno paura.