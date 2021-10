Champions League, i risultati della serata: ko per l'Atalanta, di misura si impone la Juventus

Sconfitta ad Old Trafford per l'Atalanta, che nella terza giornata di Champions League è stata battuta in rimonta dal Manchester United. I bergamaschi dopo essere andati in vantaggio di 2-0 nel primo tempo hanno subito tre reti nella ripresa da parte della formazione inglese. Vittoria esterna invece per la Juventus, che ha battuto di misura lo Zenit grazie al gol di Kulusevski. Cala il poker il Chelsea, che a Stamford Bridge ha piegato il Malmo così come ha fatto il Bayern Monaco in casa del Benfica. Tre punti conquistati anche per il Villarreal, passato sullo Young Boys con il finale di 4-1. 0-0 infine tra Lille e Siviglia.