Champions League, i risultati parziali: 2-2 pirotecnico tra Atletico e Liverpool

Inter in vantaggio al termine della prima frazione a San Siro grazie alla rete di Edin Dzeko, così come il Real conduce in casa dello Shakhtar con lo stesso punteggio. Il Milan, invece, sta pareggiando sul campo del Porto, mentre il Liverpool si fa rimontare due reti dall'Atletico, trascinato da un super-Griezmann. Pari anche tra PSG e Lipsia, Ajax avanti 2-0 sul Borussia Dortmund. Ecco risultati e marcatori dei primi 45':



GRUPPO A

Bruges-Manchester City 1-4 (finale)

30' Cancelo, 43' rig. e 84' Mahrez, 53' Walker, 67' Palmer, 81' Vanaken (B)

Paris Saint-Germain-Lipsia 1-1

9' Mbappé, 28' André Silva (L)

GRUPPO B

Porto-Milan 0-0

Atletico Madrid-Liverpool 2-2

8' Milner, 13' Keita, 20' e 34' Griezmann (A)

GRUPPO C

Besiktas-Sporting 1-4 (finale)

15' e 27' Coates, 25' Larin (B), 44' rig. Sarabia, 89' Paulinho

Ajax-Borussia Dortmund 2-0

11' aut. Reus, 25' Blind

GRUPPO D

Inter-Sheriff Tiraspol 1-0

34' Dzeko

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-1

38' aut. Kryvtsov