Champions League, il Milan ha tre giocatori diffidati ed uno squalificato

Il Milan arriva ai prossimi match di Champions League, contro Girona e Dinamo Zagabria (22 e 29 gennaio 2025) con ben tre giocatori diffidati ed uno squalificato: se ammoniti salteranno la partita successiva. Si tratta di Davide Calabria, Samuel Chukwueze e Youssouf Fofana, mentre lo squalificato è Tomori. Nella nuova edizione della UEFA Champions League la squalifica scatta alla terza ammonizione ricevuta e a quelle dispari successive (quinta, settima, nona ecc). I cartellini si resettano dopo la fine dei quarti di finale.

Queste le ammonizioni comminate ai rossoneri in questa edizione della Champions League.

Milan-Liverpool

Calabria, Fofana

Bayer Leverkusen-Milan

Morata, Chukwueze, Tomori

Milan-Club Brugge

Leao, Morata, Gabbia, Camarda

Real Madrid-Milan

Morata, Fofana

Slovan Bratislava-Milan

Chukwueze, Calabria e Tomori

Milan-Stella Rossa

Musah, Theo, Tomori

Morata, che ha raggiunto quota tre gialli nella partita di Madrid, ha poi infatti saltato la sfida di Bratislava contro lo Slovan per squalifica. Tomori, ammonito per la terza volta contro la Stella Rossa (era in panchina) salterà la sfida contro il Girona.

DIFFIDATI E SQUALIFICATI MILAN

Diffidati: Fofana, Chukwueze, Calabria

Squalificati: Tomori