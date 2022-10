MilanNews.it

Sconfitta pesante per il Milan contro il Chelsea in Champions League. I rossoneri hanno ceduto il passo a Stamford Bridge per 3-0, perdendo per la sesta volta in assoluto un match di Champions con tre o più gol di scarto. L'ultima volta successe nel marzo 2014, quando l'Atlético Madrid vinse per 1-4 a San Siro. A riferirlo è Opta.