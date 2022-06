Champions League, il Milan può pescare anche il Borussia Dortmund: i precedenti

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Nella prossima Champions League il Milan partirà dalla prima fascia. I Campioni d'Italia potranno quindi pescare anche il Borussia Dortmund, seconda squadra classificata in Bundesliga che in virtù del ranking partirà dal terzo slot. Nella massima competizione europea, i precedenti contro i tedeschi sono soltanto quattro per i rossoneri. I primi due risalgono alla stagione 1957-1958, quando nei quarti di finale il Milan ottenne un pareggio all'andata e un successo per 4-1 al ritorno a San Siro. Gli altri invece risalgono alla stagione 2002-2003, quando i futuri campioni d'Europa incrociarono il Dortmund nella seconda fase, ottenendo una vittoria e subendo una sconfitta nel gruppo 3.