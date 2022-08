Champions League, il Milan può pescare anche il Maccabi Haifa: sarebbe il primo incrocio assoluto

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Tra le squadre qualificate alla fase a gironi della prossima Champions League c'è anche il Maccabi Haifa. La formazione israeliana è riuscita a superare i play-off grazie al successo ottenuto contro la Stella Rossa e di conseguenza è stata inserita in quarta fascia. Il Maccabi potrebbe quindi pescare anche il Milan nel proprio girone, una squadra contro cui in passato non ha mai giocato in nessuna competizione.