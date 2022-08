Champions League, il Milan può pescare anche il Viktoria Plzen: sono due i precedenti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Viktoria Plzen ha ottenuto la qualificazione alla fase a gironi della Champions League. I cechi, grazie al 2-1 raccolto ieri contro il Qarabag, hanno superato i play-off piazzandosi nel quarto slot per il sorteggio in programma domani. Il Milan ha già affrontato il Viktoria Plzen in Champions League alla fase a giorni nella stagione 2011/2012, ottenendo una vittoria a San Siro ed un pareggio.