Champions League, la classifica aggiornata: Milan ancora a 0 punti

Il Milan perde la seconda partita consecutiva di Champions League, il Leverkusen la sfanga per 1-0 nonostante un gran forcing finale dei rossoneri che prendono una traversa e recriminano, giustamente, per un rigore negato da un arbitro evidentemente inadatto per certi palcoscenici. Ma rigore è quando arbitro fischia e quindi il Milan rimane a zero punti. Questa la classifica aggiornata dopo i risultati di questa sera.

CLASSIFICA

Dortmund 6 (+9 differenza reti)*

Brest 6 (+5)*

Leverkusen 6 (+5)

Manchester City 4 (+4)*

Inter 4 (+4)*

Sparta Praga 4 (+3)*

Sporting 4 (+2)*

Arsenal 4 (+2)*

Bayern 3 (+7)

Celtic 3 (-2)

Aston Villa 3 (+3)

Liverpool 3 (+2)

Juventus 3 (+2)

Real Madrid 3 (+2)

Benfica 3 (+1)

Monaco 3 (+1)

Atl. Madrid 3 (+1)

PSG 3 (-1)*

Bologna 1 (0)

Shakhtar 1 (0)

Atalanta 1 (0)

Stoccarda 1 (-2)*

Girona 0 (-1)

Sturm Graz 0 (-1)

Barcellona 3 (-1) *

RB Lipsia 0 (-1)

PSV 1 (-2)

Milan 0 (-3)*

Lilla 0 (-2)

Club Brugge 0 (-3)

Slovan Bratislava 0 (-8)*

Feyenoord 0 (-4)

Stella Rossa 0 (-5)

Dinamo Zagabria 0 (-7)

Salisburgo 0 (-7)*

Young Boys 0 (-8)*

*due partite