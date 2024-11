Champions League, le partite di oggi: c'è Liverpool-Real, la Juve in trasferta

vedi letture

Si riporta di seguito il programma del mercoledì della quinta giornata della Champions League Phase:

18:45 Stella Rossa vs Stoccarda

18:45 Sturm Graz vs Girona

21:00 Aston Villa vs Juventus

21:00 Bologna vs Lilla

21:00 Celtic vs Club Brugge

21:00 Din. Zagabria vs Dortmund

21:00 Liverpool vs Real Madrid

21:00 Monaco vs Benfica

21:00 PSV vs Shakhtar