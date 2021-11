Champions League, le quote dei bookmakers per le italiane

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Tre punti per poi sperare in un incrocio di risultati e giocarsi tutto, all'ultima giornata, contro il Liverpool. Il Milan, capolista in Serie A ma mestamente ultimo nel girone di Champions League, si gioca il tutto per tutto al Wanda Metropolitano contro un Atletico Madrid che non regalerà nulla ai rossoneri. I ragazzi di Pioli dovranno compiere un'impresa perché, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i Colchoneros partono nettamente favoriti, a 1,60 rispetto al 5,50 degli ospiti con il pareggio offerto a 4,00. Si prospetta una sfida a viso aperto tanto che la Combo Over + Goal, in quota a 2,10, appare molto probabile. Non è da escludere neanche un ribaltone, dato a 7,50 e già verificatosi nella gara d'andata a San Siro. Luis Suárez, contro il Milan, ha sempre lasciato il segno: due assist con l'Ajax, un gol lo scorso 28 settembre con la maglia dei Campioni di Spagna. Una sua rete o un passaggio vincente sono offerti a 1,44. Al contrario Zlatan Ibrahimovic non è mai riuscito ad andare a segno contro i Colchoneros: la prima rete dello svedese all'Atletico Madrid si gioca a 3,25. Decisamente diversa la situazione dell'Inter che, dopo un solo punto in due gare, si è rilanciata con le due vittorie contro lo Sheriff. I nerazzurri, secondi dietro al Real Madrid, vogliono provare a chiudere il discorso qualificazione domani sera contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. I campioni d'Italia, per gli esperti di Sisal Matchpoint, sono favoritissimi tanto che il successo è offerto a bassa quota, 1,30, contro il 10 degli ucraini mentre il pareggio si gioca a 5,50. I nerazzurri, in Europa,sono inoltre imbattuti con gli ucraini in Europa, 2 vittorie e 4 pareggi sebbene in Champions League ci siano stati solo 0-0: un altro risultato esatto a reti bianche pagherebbe 15 volte la posta. Simone Inzaghi si affiderà molto ai suoi tiratori tanto che una rete da fuori area è data a 2,50. Una rete di Edin Dzeko, nella ripresa, è offerta a 2,90. De Zerbi, invece, punta sulla gioventù e la spensieratezza di Danylo Sikan, chiamato a sostituire l'infortunato Lassina Traoré. La prima rete della stellina ucraina in Champions League è in quota a 5,00 (ANSA).