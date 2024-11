Champions League, Milan unica squadra a fare "male" Al Liverpool: il curioso dato

La stagione del Milan di Fonseca prosegue tra alti e bassi. In programma domani alle 18.00 la gara contro l'Empoli a San Siro, da non sbagliare assolutamente per evitare di perdere del tutto il treno per il campionato. Dopo la recente vittoria in Champions, i rossoneri hanno potuto ritrovare nel proprio tabellino Pulisic e Leao, insieme ad Abraham elementi fondamentali per l'attacco milanista. Inoltre, per l'americano quello contro lo Slovan è stato non è stato solo un gol "normale" Ma c'è della particolarità.

Infatti, oltre alla rete di qualche giorno fa, Pulisic ha segnato in Champions contro Brugge e Liverpool. Il primo gol del Milan in questa edizione della Champions League è anche l’unico subito dai Reds fino a questo momento.

