Champions League, Monaco-Juventus 0-0: vince la noia in Francia

Finisce a reti bianche il match tra Monaco e Juventus. Una partita povera di emozioni con i portieri che non hanno mai dovuto effettuare parate e con tanti tanti errori da ambo le squadre. La Juventus si classifica quindi al 16esimo posto mentre il Monaco al 22esimo posto. La Juventus con questa posizione in classifica, potrà affrontare ai play-off una tra Galatasaray o Club Brugge.

TABELLINO
MONACO-JUVENTUS 0-0