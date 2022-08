Champions League, oggi in programma tre play-off d'andata

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Sono tre i match validi per l'andata dei play-off di Champions League in programma oggi. Alle 18.45 il Qarabag ospiterà il Viktoria Plzen, mentre alle 21 il Benfica farà visita alla Dinamo Kiev. Sempre alle nove di questa sera, il Maccabi Haifa giocherà in casa contro la Stella Rossa. Le tre squadre che si qualificheranno alla fase a gironi potranno pescare anche il Milan il prossimo 25 agosto.