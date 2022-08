Champions League, Onyedika (obiettivo Milan) titolare in Midtjylland-Benfica

MilanNews.it

Alle 19:45 il fischio d'inizio di Midtjylland-Benfica, sfida valida per il ritorno delle semifinali di qualificazione alla Champions League 2022-2023: all'andata i lusitani hanno vinto per 4-1, quindi, più che il risultato, c'è da tenere d'occhio la prestazione di Raphael Onyedika, centrocampista nigeriano classe 2001 dei danesi in pole per il calciomercato della mediana del Milan.