Champions League, questa sera l’altra semifinale: Bayern e PSG si giocano la finale

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Questa sera, all'Allianz Arena di Monaco, andrà in scena il ritorno della semifinale di Champions tra il Bayern Monaco e il PSG. Partono in vantaggio i parigini a seguito del folle 5-4 dell'andata, ma tutto è ancora aperto e gli uomini di Kompany sono in piena corsa per cercare di conquistare la finale che si giocherà il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

FINALE DI CHAMPIONS

La finale della Champions League 2026 è in programma sabato 30 maggio 2026 e concluderà la 71ª edizione della massima competizione europea per club, la 34ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. La finale della Champions League 2026 inizierà alle ore 18:00. L'orario è stato anticipato rispetto agli anni precedenti per migliorare l'esperienza complessiva per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni della giornata.