Vlahovic, il rinnovo ancora non arriva: Bayern Monaco e Milan attendono

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Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Vlahovic e la Juventus stanno vivendo un momento di stallo per quanto riguarda il rinnovo del contratto dell'attaccante, in scadenza il 30 giugno. A 56 giorni da questa data, nulla è ancora definito, con la Juve che sta provando a mettere alle strette Vlahovic e il suo entourage, ponendo un limite a livello di cifre oltre il quale non si può andare.

Dall'altra parte, però, c'è meno fretta, anche perché un finale di campionato da protagonista potrebbe rilanciare la candidatura di Dusan come parametro zero di lusso e riportare su di lui le attenzioni di Milan e Bayern Monaco. E per il momento si resta così, con la reciproca volontà di dare priorità alla Champions.