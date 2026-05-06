Volata Champions League, i calendari delle pretendenti a confronto

Volata Champions League, i calendari delle pretendenti a confrontoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna

Con la sconfitta di Reggio Emilia, i rossoneri hanno buttato un jolly per quanto riguarda il piazzamento nelle prime quattro posizioni che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Nelle prossime tre giornate, sono 6 i punti necessari (se le avversarie le vincono tutte), per centrare l'obiettivo. Vediamo i calendari delle squadre che si contendono il quarto posto con i rossoneri.

MILAN
Atalanta (H)
Genoa (A)
Cagliari (H)

JUVENTUS 
Lecce (H)
Fiorentina (H)
Torino (A)

ROMA
Parma (A)
Lazio (H)
Hellas Verona (A)

COMO
Hellas Verona (A)
Parma (H)
Cremonese (A)