Serie A, venerdi si torna in campo: il programma completo della 36a giornata

Serie A, venerdi si torna in campo: il programma completo della 36a giornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna

Questo venerdì, con Torino-Sassuolo, ripartirà il campionato con la sua 36° giornata. Il focus sulla corsa Champions e sulla corsa salvezza: la Juve va a giocare in casa del Lecce che non è ancora salvo, il Milan ospita la Dea a San Siro. La Roma va a giocare contro un Parma che ha conquistato la salvezza, il Como è ospite del Verona già retrocesso. 

VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN